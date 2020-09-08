Азербайджан, Туркменистан и Афганистан назначают операторов транспортного коридора Lapis Lazuli

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Туркменистан и Афганистан рассматривают вопросы реализации проекта международного транзитно-транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на СМИ Туркменистана.

По сообщениям, на трёхсторонней онлайн-встрече с участием представителей транспортной сферы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана были обсуждены вопросы оптимизации транспортно-логистического процесса, создание равных для всех участников экономических и финансовых условий, введение единой ценовой политики для перевозки грузов по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан и в обратном направлении.

Также обсуждался вопрос о назначении единого оператора от каждой стороны и установления сквозной тарифной ставки.

Со стороны Туркменистана ответственным оператором определен ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана». Участники согласовали шаги по увеличению грузопотока по коридору Lapis Lazuli. Следующая встреча запланирована на конец сентября.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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