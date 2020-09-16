Строительство автодорожной развязки на выезде из Баку завершится в конце года (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На северном въезде-выезде Баку продолжается осуществление мер по устранению дорожных заторов, сообщили в Госагентстве автомобильных дорог в среду в ответ на запрос Trend.

В связи с этим, на кругу Сулутепе в Бинагадинском районе продолжается строительство дорожной развязки: "Развязка состоит из двух путепроводов. Они обеспечат комфортное и беспрепятственное движение автотранспортных средств из Баладжары, Бинагади, Шамахы и других поселков и регионов в направлении города без образования пробок и заторов на кругу. Тем самым вопрос снижения плотности движения на кругу, особенно в часы пик, будет решен".

Как сообщили в Агентстве, путепроводы будут 3-х и 4-х пролетными, протяженностью 69 и 129 метров и шириной 9 метров. В настоящее время идет строительство опор. На следующем этапе начнется строительство пролетов. В рамках проекта планируется ремонт дорог протяженностью 2 350 метров, строительство тротуаров, опорных стен протяженностью более 600 метров".

Строительство дорожной развязки будет завершено к концу текущего года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)