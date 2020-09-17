Туркменистан и Иран открыли коридор для движения автотранспорта на КПП Сарахс

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран временно открыли коридор для движения автотранспорта на контрольно-пропускном пункте одноименных городов Сарахс – Сарахс, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Сообщается, что 10 иранских грузовиков пересекут пограничный мост на 100 метров вглубь территории Туркменистана и прицепы с грузом будут переданы от иранских автомобилей туркменским, которые доставят груз до пункта назначения на территории Туркменистана или другой третьей страны.

Отметим, что ранее Иран и Туркменистан закрыли границы из-за пандемии коронавируса, однако, в начале мая, стороны в ходе видеоконференции рассмотрели вопросы активизации транспортных перевозок.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Иран возобновили торговлю через пограничный терминал одноименных городов Сарахс.

Также, ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части города Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы, связанный со строительством автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева.)

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