POML Caspian продлил период сухого докования в Азербайджане
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Турецкое месторождение "Туна-1" может стать дополнительным источником для "Южного газового коридора"
Минкультуры Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с обстрелом ВС Армении мирных жителей
Сотрудники Aviation Services Group (ASG) перечислили из зарплаты средства в Фонд помощи ВС Азербайджана
Сванте Корнелл: Бомбардировка азербайджанских городов - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой по территории Армении
В генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Я русский, с гордостью называю себя азербайджанцем! Мы все готовы защищать нашу землю до последней капли крови - заслуженный артист Юрий Лобачев
Энергетическая хартия приветствует работу по транзиту энергоносителей под председательством Туркменистана
Путин: У нас перед Арменией есть обязательства в рамках ОДКБ, но боевые действия ведутся не на территории Армении
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура Азербайджана
К разоблачению армянского вранья должны подключаться и азербайджанцы, проживающие за рубежом - депутат
Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении – посол
Хикмет Гаджиев: Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны
Моя позиция ни в коем случае не отличается от позиции любого гражданина страны - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева