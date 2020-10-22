Азербайджан уменьшил объём грузоперевозок посредством автотранспорта

Транспорт 22 октября 2020 12:57 (UTC+04:00)
Азербайджан уменьшил объём грузоперевозок посредством автотранспорта
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Законопроект о переименовании освобожденного от оккупации села Венг рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана
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