БТА предупредило о задержках в движении общественного транспорта (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время на большинстве улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы и пробки в движении транспортных средств.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, по вышеуказанным причинам возникли трудности в движении автобусов по регулярным и экспресс-линиям во всех направлениях. Есть задержки в интервалах движения.

Основные направления, где затруднено движение это: проспект Гейдара Алиева в обеих направлениях, улица Ага Нейматуллы, улица академика Гасана Алиева, улица Кероглу Рагимова, проспект Зии Буниятова, пересечение проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова и на Тбилисском проспекте.

БТА просит водителей автомобилей с пониманием отнестись к преимуществу движения автобусов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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