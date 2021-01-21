В 2020 году в Азербайджане сократилось производство автотранспорта
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Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море
Учащиеся, не принявшие участие в виртуальных уроках, тоже должны пройти оценивание – Минобразования Азербайджана
Если обучение велось в дистанционной форме, то и оценивание знаний должно проводиться также - минобразования Азербайджана
Госкомстат представил данные о развитии сельского, лесного и рыбного хозяйства Узбекистана в 2020 году
Ветерану Карабахской войны подарили вторую жизнь - Trend TV представляет кадры хирургической операции (ВИДЕО)
В этом году в Азербайджане планируется проведение первого аукциона по возобновляемым источникам энергии
Азербайджан является одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран в СНГ – Газпромбанк
Меморандум по месторождению «Достлуг» - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - SOCAR
Идет подготовка к открытию автобусных рейсов в город Шуша и на другие освобожденные территории Азербайджана
Министр сельского хозяйства Узбекистана выступил на XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству
Состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО)
Соглашение между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией будет способствовать привлечению новых инвестиций