Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой

Между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой в ближайшее будущее будет запущена прямая судоходная линия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил глава комиссии по развитию и экспорту ненефтяной продукции Ирана Бабак Афгахи.

По его словам, корабли в указанной судоходной линии будут выходить из южных портов Ирана, останавливаться в портах Южной Африки и отправятся в порты стран Латинской Америки, в частности в Бразилию.

Сообщается, что объем экспорта товаров между Ираном и Южной Африкой за первые 6 месяцев прошлого года составил 43 млн долларов.