Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой
Между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой в ближайшее будущее будет запущена прямая судоходная линия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил глава комиссии по развитию и экспорту ненефтяной продукции Ирана Бабак Афгахи.
По его словам, корабли в указанной судоходной линии будут выходить из южных портов Ирана, останавливаться в портах Южной Африки и отправятся в порты стран Латинской Америки, в частности в Бразилию.
Сообщается, что объем экспорта товаров между Ираном и Южной Африкой за первые 6 месяцев прошлого года составил 43 млн долларов.
В Туркменистане ведется работа по обновлению программного обеспечения оператора сотовой связи Altyn Asyr
Лента новостей
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
В Туркменистане ведется работа по обновлению программного обеспечения оператора сотовой связи Altyn Asyr
Книги об Азербайджане вызвали большой интерес на Минской международной выставке – Захра Бадалбейли (ФОТО)
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО)
Современные учебники должны быть больше похожи на справочник, чем на источник информации - минобразования Азербайджана
Система высшего образования Азербайджана должна быть адаптирована к международной практике - министр
Разрушенные во время войны школы восстанавливаются в еще лучшем виде, чем раньше - минобразования Азербайджана