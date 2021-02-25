В Грузии возобновляются железнодорожные пассажироперевозки

БАКУ /Trend/ - Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в Грузии будут возобновлены через два дня.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, для восстановления перевозок требуется определенная подготовка, поэтому через два дня будут обновлены маршруты и объявлено расписание.

Отметим, что с сегодняшнего дня в соседней стране начал функционировать междугородний транспорт.

Напомним, с 25 февраля на горных курортах открыты гостиницы в полном соответствии с действующими эпидемиологическими нормами и регуляциями, а с 8 марта откроются канатные дороги этих курортов.

Рестораны начнут функционировать в закрытых пространствах с 1 марта в Батуми (кроме выходных), а с 8 марта в остальных частях Грузии.

Ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 остается в силе.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Надир Насиров)