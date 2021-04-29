Более 60% грузоперевозок в Азербайджане посредством системы "единое окно" пришлось на воздушный транспорт
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Пешком по Баку – по улице Низами, к музею Низами, памятнику Низами, киноцентру "Низами", метро "Низами"… (ФОТО)
Более 60% грузоперевозок в Азербайджане посредством системы "единое окно" пришлось на воздушный транспорт
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи
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Президент Ильхам Алиев пригласил президента Всемирного экономического форума посетить с визитом Азербайджан
Заброшенная на протяжении многих лет стела с надписью «Джебраил» после триумфального возвращения (ФОТО)