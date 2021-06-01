Посольство Турции опубликовало информацию о правилах пересечения грузинско-турецкой границы

БАКУ /Trend/ - Турецкое посольство в Грузии обнародовало информацию о правилах пересечения границы через контрольно-пропускной пункт Турции, сообщает Trend.

По данным посольства, при пересечении границы из Грузии в Турцию карантинные меры не будут применяться к людям, которые были вакцинированы не менее чем за 14 дней до пересечения границы и/или представили официальный документ о том, что они перенесли COVID в течение последних 6 месяцев.

Кроме того, лица, не представившие справку о вакцинации или официальный документ о том, что они перенесли COVID-19, при пересечении границы с Турцией должны представить отрицательный ответ на ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до пересечения границы, или ответ экспресс-теста на антиген, проведенный за 48 часов до пересечения границы.

Посетители, въезжающие на территорию Турции, в зависимости от их назначения могут быть подвергнуты выборочному ПЦР-тестированию, которое будет проводиться Министерством здравоохранения.

В этом случае посетители сдают тестовые материалы, после чего им разрешают отправиться в пункт назначения. Если тест окажется положительным, Министерство здравоохранения предоставит им лечение в соответствии с регуляциями COVID-19. Те, кто находился в тесном контакте с людьми с положительными результатами анализов, будут помещены в 14-дневный карантин по указанным ими адресам. Карантин закончится, если ответ на ПЦР-тест в конце десятого дня будет отрицательным. Карантинный период лиц, которые являются подтвержденными носителями мутаций B.1.617, закончится на основании отрицательного результата ПЦР-теста в конце 14-го дня.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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