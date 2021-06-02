Из Индии в РФ через Азербайджан запустят первый регулярный грузовой поезд

В июне 2021 года дочерняя компания "Российских железных дорог" — "РЖД Логистика" (РЖДЛ) — планирует запустить регулярный грузовой (контейнерный) поезд из Индии в Россию, и маршрут его в числе прочих стран пройдет через Азербайджан, передает Trend со ссылкой на İnfo24.ru.

Гендиректор РЖДЛ Дмитрий Мурев на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что до сих пор по международному транспортному коридору "Север — Юг" поезда отправлялись только в тестовом режиме.

"Мы планируем запустить еще один поезд, уже не тестовый, а постоянный. Отсутствие жд-ветки (в Иране) не мешает нам организовывать перевозки. Да, там они автомобильные, но это в любом случае мультимодальный сервис", — добавил глава компании.

На территории Ирана до сих пор не достроен участок железной дороги между населенными пунктами Решт и Астара протяженностью 250 километров, причем сроки окончания работ даже пока не ясны. Мурев пояснил, что возникла проблема из-за того, что дорога должна пройти по землям сельскохозяйственного назначения, и вопрос их использования иранские власти пока не решили. Кроме того, не найден и инвестор под строительство. "Санкционный режим, который есть вокруг Ирана, безусловно мешает, и международные игроки, которые могли бы включиться в проект, выжидают, как будет развиваться ситуация", — добавил глава РЖДЛ.

Напомним, МТК "Север — Юг" имеет протяженность 7,2 тысячи километров и соединяет Санкт-Петербург и индийский город Мумбаи. Соглашение между странами, по территории которых проходит дорога, было подписано еще в 2000 году. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия.

Западный маршрут МТК включает в себя "прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) — Ялама (Азербайджан) с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) — Астара (Иран)", пишут "Ведомости".

Ожидается, что строительство железнодорожного участка между Ираном и Азербайджаном сократит объем российского внешнеторгового транзита грузов через Турцию на 13-20%. Одной из проблем, замедляющих реализацию проекта, является различная ширина железнодорожной колеи между Россией и Азербайджаном (1520 мм) и Ираном (1435 мм).

Первая тестовая отправка контейнерного состава из Индии в Россию через Иран и Азербайджан по западному маршруту МТК была осуществлена в октябре 2016 года. Пунктом назначения являлся транспортно-логистический комплекс "Фрейт Виллад Ворсино" (Калужская область).