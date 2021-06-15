Узбекистан и Таджикистан возобновят автобусные и железнодорожные перевозки, передает Trend со ссылкой на vzglyad.uz.

14 июня во время пресс-конференции правительства двух стран подписали соглашение о транзите товаров через территорию Узбекистана.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь президента Шерзод Асадов рассказал о соглашении двух стран.

«В ходе визита главы нашего государства в Таджикистан была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере транспорта и транзита. В частности, министры транспорта двух стран подписали соглашение между правительствами Узбекистана и Таджикистана о транзите грузов через территорию Узбекистана», — рассказал пресс-секретарь президента.

Помимо этого, было согласовано, что Узбекистан и Таджикистан и в дальнейшем будут создавать благоприятные условия для расширения сотрудничества в области транспорта и транзита, увеличения железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.

«Будет расширен автомобильный транспорт, возобновлены автобусные и железнодорожные перевозки. Мы продолжим предоставлять льготы по транспортировке», — сказал Асадов.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана завершил официальный визит в Таджикистан. Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили сад «Вахдати миллат» в Гафуровском районе Согдийской области.

Напомним, что Узбекистан и Таджикистан могут возобновить автобусное сообщение. Вице-премьер Сардор Умурзаков обсудил этот вопрос с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином на встрече в Душанбе.