В Баку будут осуществляться дополнительные авиарейсы из Самары
БАКУ/Trend/ - С 16 июня 2021 года в Баку начнут выполняться дополнительные авиарейсы из Самары.
Об этом сообщили в среду Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
По данным источника, дополнительные рейсы в Баку из самарского аэропорта Курумоч будут осуществляться российской авиакомпанией S7 Airlines еженедельно по вторникам.
С 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом без спецразрешения
«Рейс Самара – Баку будет осуществляться по вторникам, в 23:45 (GMT +4), а обратный рейс – по средам, в 03:45 (GMT +4)», – сказали в аэропорту.
Отметим, что с 19 мая пассажиров из Самары в Баку переправляет другая российская компания – «ИрАэро».
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev
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