БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене требования получения спецразрешений для посещения нашей страны гражданами ряда государств со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, с 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом.