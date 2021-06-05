С 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене требования получения спецразрешений для посещения нашей страны гражданами ряда государств со стабильной эпидемиологической обстановкой.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, с 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом.
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