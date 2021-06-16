S7 Airlines анонсировала дополнительные рейсы в Баку еще из двух городов России

БАКУ /Trend/ - С 16 июня 2021 года в Баку будут выполняться дополнительные авиарейсы из Волгограда и Астрахани.

Об этом сообщили в среду Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По данным источника, рейсы будет выполнять российская авиакомпания S7 Airlines.

Вылет из Баку - по вторникам, в 23:45 (GMT +4), а прилет – по средам, в 03:45 (GMT +4).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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