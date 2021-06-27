В Азербайджане сократились пассажиро- и грузоперевозки всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2021 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 77,2 миллиона тонн, что на 4,9 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

При этом автомобильным транспортом было перевезено 56,1 процента всех грузов, трубопроводным – 32,7 процента, железнодорожным – 7,9 процента, морским – 3,1 процента, воздушным – 0,2 процента.

Грузоперевозки в частном секторе сократились на 5,9 процента, при этом на этот сектор пришлись 77,2 процента всех грузоперевозок.

В отчетный период пассажироперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 447 миллионов, что на 25,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Большая часть пассажиров (99,7 процента) была перевезена автотранспортом, 0,1 процента - метро, а 0,2 процента - другими видами транспорта.

Железнодорожным транспортом в январе - мае было перевезено 6,1 миллиона тонн грузов (рост на 1,7 процента в годовом исчислении), а также 876,8 тысячи пассажиров, что на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

Морским транспортом в отчетный период было перевезено почти 2,4 миллиона тонн грузов, что на 5,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля нефти в общей транспортировке грузов составила 39,8 процента.

Объем грузов, обработанных в портах Азербайджана в январе - мае, превысил 3,9 миллиона тонн, из которых 96,4 процента составили транзитные грузы (3,77 миллиона тонн).

На первое мая текущего года объем грузов в портах составил 97,6 тысячи тонн.

Автомобильным транспортом в отчетный период было перевезено 43,3 миллиона тонн грузов, что меньше аналогичного показателя 2020 года на 8,3 процента.

Воздушным транспортом в январе - мае было перевезено 239 тысяч пассажиров, что на 45,9 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Грузоперевозки воздушным транспортом за пять месяцев выросли на 28,8 процента - до 182,5 тысячи тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev