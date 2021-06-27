В Азербайджане сократились пассажиро- и грузоперевозки всеми видами транспорта

Транспорт 27 июня 2021 22:42 (UTC+04:00)
В Азербайджане сократились пассажиро- и грузоперевозки всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2021 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 77,2 миллиона тонн, что на 4,9 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

При этом автомобильным транспортом было перевезено 56,1 процента всех грузов, трубопроводным – 32,7 процента, железнодорожным – 7,9 процента, морским – 3,1 процента, воздушным – 0,2 процента.

Грузоперевозки в частном секторе сократились на 5,9 процента, при этом на этот сектор пришлись 77,2 процента всех грузоперевозок.

В отчетный период пассажироперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 447 миллионов, что на 25,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Большая часть пассажиров (99,7 процента) была перевезена автотранспортом, 0,1 процента - метро, а 0,2 процента - другими видами транспорта.

Железнодорожным транспортом в январе - мае было перевезено 6,1 миллиона тонн грузов (рост на 1,7 процента в годовом исчислении), а также 876,8 тысячи пассажиров, что на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

Морским транспортом в отчетный период было перевезено почти 2,4 миллиона тонн грузов, что на 5,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля нефти в общей транспортировке грузов составила 39,8 процента.

Объем грузов, обработанных в портах Азербайджана в январе - мае, превысил 3,9 миллиона тонн, из которых 96,4 процента составили транзитные грузы (3,77 миллиона тонн).

На первое мая текущего года объем грузов в портах составил 97,6 тысячи тонн.

Автомобильным транспортом в отчетный период было перевезено 43,3 миллиона тонн грузов, что меньше аналогичного показателя 2020 года на 8,3 процента.

Воздушным транспортом в январе - мае было перевезено 239 тысяч пассажиров, что на 45,9 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Грузоперевозки воздушным транспортом за пять месяцев выросли на 28,8 процента - до 182,5 тысячи тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Узбекистане выявлено еще 493 случая заражения коронавирусом
В Узбекистане выявлено еще 493 случая заражения коронавирусом
Польша заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном в области геологии
Польша заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном в области геологии
Саудовская авиакомпания FlyNas получила разрешение на выполнение рейсов в Узбекистан
Саудовская авиакомпания FlyNas получила разрешение на выполнение рейсов в Узбекистан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан нарастил импорт грузинского вина Бизнес 23:19
AstraZeneca начала испытания вакцины от южноафриканского штамма COVID В мире 23:11
Казахстан, Россия готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием межпарламентского сотрудничества Казахстан 22:55
Иран по-прежнему входит в десятку крупнейших производителей стали Экономика 22:51
Азербайджан смог заявить о своей справедливой позиции благодаря экономическим успехам – азербайджанский депутат Политика 22:48
В Азербайджане сократились пассажиро- и грузоперевозки всеми видами транспорта Транспорт 22:42
Тюркский совет может сыграть ключевую роль в реализации международных дорожных перевозок Транспорт 22:41
Завершившиеся региональные выборы во Франции отмечены рекордно низкой явкой избирателей Европа 22:21
Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро Спорт 21:59
В Беларуси аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС Другие страны 21:41
МЭА ожидает увеличения добычи нефти в Азербайджане в 2022 г. Энергетика 21:36
В Бурунди боевики убили на шоссе 15 человек Другие страны 21:20
Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране Общество 21:17
Премьер Люксембурга заразился коронавирусом Европа 21:15
Минпромторг России обнародовал данные о совместных проектах с Туркменистаном Бизнес 20:58
Эстония проведет заседание СБ ООН по кибербезопасности В мире 20:52
Число погибших в результате торнадо в Чехии возросло до шести Европа 20:25
Кыргызстан привержен соблюдению преемственности в развитии партнерства с Туркменистаном - президент Кыргызстан 20:06
Число погибших при обрушении дома в Майами достигло девяти США 19:57
Грузия добилась значительного прогресса на пути к сближению с Европой - Саломе Зурабишвили Грузия 19:45
Назван объем доходов сектора мобильной связи Азербайджана с начала года ИКТ 19:42
Товарооборот между Ираном и ОАЭ к 2025 году достигнет $20 млрд Иран 19:34
Погранотряд Афганистана перешёл на территорию Таджикистана после атаки "Талибана" Таджикистан 19:27
Стартовал полуфинал конкурса “Yüksəliş” (ФОТО) Общество 19:04
Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1" Спорт 18:47
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:15
В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 человек Общество 18:06
В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19 Другие страны 17:56
Дуэт EMINа и Григория Лепса, или Без чего невозможно представить фестиваль "ЖАРА" (ФОТО) Звёздный мир 17:40
Делегация во главе с замминистра культуры Турции посетила освобожденный от оккупации Агдам Общество 17:35
Путин поручил организовать вакцинацию иностранных мигрантов от коронавируса Россия 17:19
В Азербайджан прибыл первый маршрутный поезд по коридору «Север – Юг» (ФОТО) Транспорт 16:52
ЕС отмечает значительный прогресс в Грузии на пути интеграции Грузия 16:33
В Иране представлена вакцина от коронавируса "Нура" Иран 15:53
Австрия планирует направить торговую миссию в Грузию - министерство Бизнес 15:51
В результате лесного пожара в Турции погиб один человек (Обновлено) Турция 15:40
В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви пострадали два человека Другие страны 15:11
Внешнеторговый оборот Азербайджана продолжает расти Бизнес 14:09
ЦИК Армении отклонил ходатайства Кочаряна и Саргсяна признать недействительными результаты выборов Армения 14:08
На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК Турция 14:01
Лётчики ВВС Азербайджана выполнили очередные задачи на учениях «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО) Общество 13:46
Грузия обнародовала данные по COVID-19 за 27 июня Грузия 13:38
Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла Общество 13:18
Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов Иран 13:10
Азербайджан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Турция 13:03
Президент Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Туркменистан Кыргызстан 12:38
На летнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио с азербайджанской книгой Культура 12:32
Армения может оказаться в еще более худшем положении, так как сегодня ни одна из стран региона не заинтересована в экономическом сотрудничестве с ней – азербайджанский депутат Политика 12:25
В Узбекистане выявлено еще 493 случая заражения коронавирусом Узбекистан 12:13
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 12:07
Обнародованы окончательные результаты парламентских выборов в Армении Армения 11:56
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам населения Финансы 11:28
Рост ненефтяного экспорта позитивно повлиял на платежный баланс Азербайджана Финансы 11:28
Два крупных города Казахстана и еще три региона остаются в «красной» зоне Казахстан 11:20
Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия отражает общие ценности и цели ЕС и Грузии - посол ЕС Грузия 11:18
Иран станет экспортером вакцины от Covid-19 Иран 11:08
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Кельбаджара Политика 10:49
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание Турция 10:39
В Баку состоялась премьера историко-документального фильма "BİZ" о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) Культура 10:32
Энрико и Федерико Кьезы стали первыми отцом и сыном, которые забили на Евро Спорт 10:07
Премьер-министр Малайзии объявил о решении продлить локдаун Другие страны 09:37
Новые карантинные меры вводятся в Нур-Султане из-за индийского штамма Казахстан 09:14
Первый митинг Трампа в качестве экс-президента собрал в Огайо тысячи его сторонников США 08:53
Власти Австралии закрыли на карантин столицу Северной территории и окрестные города Другие страны 08:29
В Азербайджане стоимость экспортной продукции превысила стоимость импортной Бизнес 08:00
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год Финансы 08:00
SECO поддерживает Азербайджан в повышении эффективности налоговой политики Бизнес 08:00
В Гонконге ввели в эксплуатацию 56-километровую ветку метро Другие страны 07:51
Японская фармкомпания произведет партию вакцин от коронавируса на 60 млн человек Другие страны 07:24
Хорватский футболист Перишич заболел COVID перед 1/8 финала Евро Спорт 07:01
Цена картины французского художника Фрагонара выросла более чем в шесть раз на аукционе В мире 06:36
В Японии ужесточат контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран Другие страны 06:15
Трамп считает, что у него были хорошие отношения с Путиным США 05:49
Парламентская делегация Турции обсудила в США Карабах Турция 05:26
Трамп считает, что Россия, Иран и Китай при Байдене унижают США США 05:22
Глава МОК намерен 16 июля посетить Хиросиму Спорт 04:53
Тысячи сторонников Трампа ожидают его выступления на митинге в Огайо США 04:38
Принц Гарри прибыл в Великобританию на открытие памятника принцессе Диане Европа 04:19
Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до пяти США 04:00
Присяжные в штате Оклахома признали виновным мужчину, сбившего школьников США 03:41
Израиль отправит в США военных для оказания помощи после обрушения здания во Флориде Израиль 03:23
Volkswagen намерен отказаться от производства автомобилей с ДВС в Европе к 2035 году В мире 03:08
В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом Другие страны 02:49
Глава МИД Франции Ле Дриан посетит США 14 июля Европа 02:31
J&J заплатит $230 млн в штате Нью-Йорк по делу об опиоидном кризисе США 02:13
Сборная Италии в дополнительное время обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро Спорт 01:54
Байден не будет блокировать согласованный с сенаторами инфраструктурный план на $1,2 трлн США 01:25
Кадыров согласился баллотироваться на новый срок Россия 01:11
Подавшего в отставку британского министра здравоохранения сменит экс-глава МВД королевства Европа 00:53
Власти Колумбии предложили $796 тыс. за информацию о напавших на вертолет президента Другие страны 00:29
Свыше семи тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 00:14
Одобрено членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ФОТО) Экономика 26 июня 23:59
Председатель Генассамблеи ООН предлагает начать сессию в сентябре на уровне глав стран В мире 26 июня 23:49
В США четверо погибли при столкновении воздушного шара с линией электропередачи США 26 июня 23:34
Иран планирует привлечь туристов из ряда стран Экономика 26 июня 23:20
Канал «Стамбул» - инициатива, направленная на защиту будущего мегаполиса Турция 26 июня 23:08
Глава Минздрава Великобритании объявил, что подает в отставку Европа 26 июня 22:56
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу Спорт 26 июня 22:36
Главные почтовые компании Беларуси и Туркменистана продолжат сотрудничество Бизнес 26 июня 22:24
Президент Ильхам Алиев: Для сведения риска войны до нуля на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому Политика 26 июня 22:02
Все новости