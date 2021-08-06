Туркменистан и Узбекистан обсудили реализацию Ашхабадского соглашения

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан обсудили вопрос создания международного транспортного и транзитного коридора в соответствии с Ашхабадским соглашением.

Как сообщает Trend со ссылкой на UZ DAILY, этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Также стороны обсудили перспективы развития транспортно - логистической инфраструктуры, выхода на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.

Главы Узбекистана и Туркменистана договорились провести в ближайшее время очередное заседание межправительственной комиссии и Делового совета для определения между странами новых точек роста, подготовки перспективных проектов и соглашений.

Ранее сообщалось, что отношения Узбекистана и Туркменистана развиваются, несмотря на пандемию коронавируса.

Отметим, что Ашхабадское соглашение подписано между Ираном, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном. Его цель – обеспечение надежной и бесперебойной перевозки грузов между государствами-участниками.

Документ способствует увеличению скорости перевозки и транзита грузов с целью оптимизации транспортных затрат, а также упрощению и гармонизации официальных документов и процедур.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан сотрудничают в различных сферах. В частности, товарооборот между двумя странами в январе - апреле 2021 года составил 166,9 миллиона долларов.

В отчетный период туркменский импорт в Узбекистан составил 130,5 миллиона долларов, а узбекский экспорт в Туркменистан - 36,5 миллиона долларов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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