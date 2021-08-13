БАКУ /Trend/ - Чехия оказывает поддержку Грузии в совершенствовании транспортной инфраструктуры.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве транспорта Чехии.

Как отмечается, министерством совместно с посольством Чехии в Тбилиси был разработан проект в сфере воздушного транспорта Грузии.

Также, говоря о платформе "Восточного партнерства", в ведомстве сказали, что развитие сотрудничества между двумя странами в ее рамках является одним из главных приоритетов.

"С 2018 года министерство транспорта Чехии организовало несколько мероприятий, направленных на развитие экономического сегмента этой платформы. В 2021 году мы организуем виртуальную экспертную конференцию под названием "Бизнес-возможности в области энергетики и связи: "Восточное партнерство" и Центральная Азия", - сказали в министерстве.

В текущем году состоится мероприятие, посвященное инвестиционным возможностям для чешских предпринимателей в области энергетической и транспортной инфраструктуры, добавили в министерстве.

Отметим, что на территории Грузии действуют три международных аэропорта и два - местного значения.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)