Казахстанские железные дороги перевезли менее 25 процентов пассажиров за семь месяцев 2021 года

Менее 25 процентов пассажиров за январь-июль 2021 года перевезло АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские железные дороги) по социально значимым межобластным железнодорожным сообщениям, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Объем пассажирооборота по социально значимым межобластным железнодорожным сообщениям, по данным АО «НК «КТЖ», за январь-июль 2021 года, составил 3,8 миллиарда пкм (пассажиро-километров) из запланированного объема 15,3 миллиарда пкм», — следует из отчета Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно документу, объем пассажирооборота по социально значимым авиамаршрутам за январь-июль составил 32 процента от плана на 2021 год.