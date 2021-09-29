На заводе в Баку завершен ремонт сухогруза

БАКУ /Trend/ - На судоремонтно - строительном заводе "Зых" завершен ремонт сухогруза Şair Vaqif ("Поэт Вагиф"), входящего в состав транспортной флотилии Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO), сообщает в среду Trend со ссылкой на ASCO.

На заводе были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, насосы, воздушные компрессоры, холодильное оборудование.

"На главной палубе и в машинном отделении проведены электромонтажные и сварные работы. Жилые и служебные помещения судна отремонтированы в соответствии с современными стандартами", - говорится в сообщении.

После завершения ремонта сухогруз успешно прошел ходовые испытания.

Отметим, что судно Şair Vaqif совершает рейсы с 2016 года. Длина сухогруза грузоподъемностью 5,2 тысячи тонн составляет 108,33, ширина - 16,74 метра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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