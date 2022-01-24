В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

Транспорт 24 января 2022 09:16 (UTC+04:00)
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2022 года планируется внедрить проект Trade Lanes (глобальный транзитный документ) для наземного транзита грузов по коридору Европа-Кавказ-Азия.

Об этом сказал в интервью Trend постоянный представитель (национальный секретарь) Постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, в рамках этого проекта уже проведен ряд заседаний рабочих групп, презентована концепция.

"Планируется организовать пилотную транспортировку грузов. Эта инициатива была проработана Международным центром транспортной дипломатии (МЦТД) совместно с Международным союзом дорожников и корпорацией IBM. Проект нацелен на создание глобального транзитного документа, который с использованием существующей электронной инфраструктуры и национальных таможенных систем позволит беспрепятственно осуществлять контейнерные грузоперевозки. Примечательно, что эту систему уже применяет компания Maersk, которая является участником данного процесса. На сегодняшний день проект Trade Lanes применяется в морских грузоперевозках. Первый пилотный наземный транзит был согласован с TRACECA с дальнейшим осуществлением по коридору Европа-Кавказ-Азия. Есть предварительное согласие стран Центральной Азии, Азербайджана и Грузии. Мы уже проработали план мероприятий по внедрению этого проекта и прогнозируем, что в первом квартале 2022 года нам удастся осуществить первый пилотный наземный транзит", - сказал Байрамов.

Кроме того, по его словам, планируется применить проект eTIR (единое транзитное разрешение) с участием стран Центральной Азии и Кавказа.

"Впервые шесть стран - участниц TRACECA, включая Азербайджан, применили eTIR в тестовом режиме. Азербайджан применил его совместно с Ираном. Также эта система была применена в странах Центральной Азии, а именно между Узбекистаном, Таджикистаном и Казахстаном. Успешно ведутся работы по развитию этой тематики. Планируется еще одно пилотное применение eTIR с участием как стран Центральной Азии, так и Кавказа. Также в этом контексте хочу упомянуть договор о едином транзитном разрешении, который позволит, применяя все эти системы в электронном виде, упростить процесс прохождения границ. Если сегодня для перевозки грузов из Таджикистана в Турцию грузоперевозчику необходимо четыре разрешения, то при применении данного договора будет использоваться единый электронный документ", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что в 2021 году ПС МПК TRACECA принял отчет об исполнении плана стратегии этого транспортного коридора на 2018-2021 годы и утвердил план действий по указанной стратегии на 2022-2026 годы.

"В 2021 году мы провели ряд заседаний постоянных (национальных) секретарей, подготовили и провели заседание межправительственной комиссии. На этом заседании были рассмотрены и решены порядка 16 вопросов. Кроме того, в числе важных проектов следует отметить концепцию по цифровизации коридора TRACECA, концепцию развития контейнерных перевозок до 2030 года, документ о едином транзитном разрешении и некоторые другие, которые касаются институциональных реформ внутри секретариата. В рамках этих реформ были изменены внутренние процедуры проведения межправкомиссий, внутренний регламент и структура Постоянного секретариата. В целом было проведено достаточно много мероприятий, охвативших все страны - участницы коридора", - сказал Байрамов.

Кроме того, национальный секретарь сообщил, что Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и TRACECA прорабатывают единые меры и подходы в сфере гармонизации транспортных процедур. И стороны приняли уже соответствующую дорожную карту по развитию этого направления.

"В области цифровизации мы уже приняли соответствующую концепцию, которая включает в себя множество факторов использования электронных документов, создания единой цифровой платформы. Эта платформа позволит обмениваться информацией, создать цифровую экосистему, в рамках которой заинтересованные стороны смогут обмениваться информацией, верифицировать ее и ускорить процесс прохождения грузов по коридору TRACECA", - сказал Байрамов.

Национальный секретарь подчеркнул, что очень важно работать и с государственными структурами.

"Мы непосредственно сотрудничаем для применения этих систем с таможенными органами, комитетами и другими аффилированными структурами, которые отвечают за приграничный контроль. Изучается вопрос организации электронных очередей на границах для упрощения и ускорения процесса прохождения пограничных процедур. Например, в период пандемии коронавируса эта проблема была выявлена как в странах нашего региона, так и Центральной Азии. Применение подобных технологий и лучших практик позволит нам упростить и ускорить процесс прохождения пограничных процедур", - отметил Байрамов.

Также он сообщил, что TRACECA работает над гармонизацией грузоперевозок различных модальностей.

По его словам, восстановление цепочек поставок в рамках коридора TRACECA, решение каких-либо проблем и устранение пробелов - это непрерывный процесс.

"Сегодня нашей целью и задачей является упрощение процесса торговли и транспортных перевозок между странами Европы, Кавказа и Азии. Основным пробелом в деятельности коридора Европа-Кавказ-Азия можно назвать разные виды процедур и требований для прохождения грузов через границы стран-участниц TRACECA в период пандемии. В целях решения этой проблемы буквально через месяц после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, ПС МПК TRACECA разработал обзор и рекомендации по гармонизации процедур прохождения границ. Все эти рекомендации были представлены и применены всеми странами - участницами коридора. Грузооборот между странами TRACECA в прошлом году составил около 58 миллионов тонн. Порядка 70 процентов грузов пришлось на долю нефтяной продукции", - отметил Байрамов.

Он добавил, что коридор TRACECA ориентирован на то, чтобы стать мостом между Европой и Азией, экономиками Китая и Европы, а основное внимание в Постоянном секретариате уделяют контейнеризации, применению цифровых технологий, упрощению и ускорению процессов прохождения границ.

"Очень важно понимать, что география нашего коридора очень широкая (протяженность TRACECA составляет порядка 5-6 тысяч километров) и на каких-то участках процессы тормозятся ввиду природных факторов (например, в Кыргызстане и Таджикистане сложная дорожная инфраструктура из-за гор). В прикаспийских странах морские грузоперевозки иногда затормаживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Конечно, чем больше мы гармонизируем работу различных модальностей, тем больше будет услуг оказываться в транспортном коридоре, а также будет обеспечено быстрое прохождение грузов", - подчеркнул национальный секретарь.

Кроме того, Байрамов сообщил, что наличие более короткого маршрута между Азербайджаном и Турцией позволит сторонам быстрее достичь товарооборота в 15 миллиардов долларов и привлечет большие инвестиции в азербайджанскую экономику.

"Это также позволит открыть десятки тысяч новых рабочих мест, что очень важно для интеграции освобожденных территорий Азербайджана в его экономику. На сегодняшний день единственным наземным маршрутом, соединяющим Азербайджан с Турцией, является железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Этот маршрут полностью удовлетворяет потребности нашей страны и выполняет поставленные перед ним задачи. Однако наличие более короткого маршрута, который соединит юг Турции с Нахчываном и Азербайджаном, способствует появлению большего числа возможностей для развития экономик Азербайджана и Турции. Также это позволит расширить торговлю между Турцией и странами Центральной Азии. Сегодня перед Турцией и Азербайджаном стоит задача по увеличению товарооборота до 15 миллиардов долларов. Наличие данного коридора позволит быстрее достичь этого показателя и привлечет большие инвестиции в экономику Азербайджана, способствует открытию десятков тысяч рабочих мест, что очень важно для интеграции освобожденных территорий Азербайджана в его экономику", - сказал Байрамов.

Он также отметил, что ПС МПК TRACECA в развитии модальностей транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия старается быть максимально объективным.

"Учитывая, что автомобильный сектор - самый либеральный среди всех сфер перевозок, мы стараемся уделять ему особое внимание, чтобы помочь частным перевозчикам. Несмотря на действие определенных международных конвенций в сфере железнодорожных или морских перевозок и наличие устоявшихся маршрутов и взаимоотношений, на этих видах модальности ведутся работы по совершенствованию грузоперевозок и созданию унифицированных правовых документов. Например, Турция, являясь участницей TRACECA, при перевозке грузов железнодорожным транспортом применяет систему ЦИМ (железнодорожная накладная международного сообщения), а некоторые другие страны - участницы коридора - систему СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении). Поэтому при прохождении границ приходится переоформлять документы, тратить на это время. Очень важно создать единую базу документов для всех видов транспорта", - добавил Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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