FIA представила обновленное расписание уик-эндов "Формулы-1" в сезоне-2022

БАКУ /Trend/ - "Формула-1" опубликовала обновленное расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA).

По ее данным, первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки будут длиться 60 минут.

Календарь "Формулы-1" на сезон-2022 и время старта гонок: Гран-при Бахрейна 20 марта – 19:00 (GMT +4) Гран-при Саудовской Аравии 27 марта – 21:00 (GMT +4) Гран-при Австралии 10 апреля — 09:00 (GMT +4) Гран-при Эмилии-Романьи 24 апреля – 17:00 (GMT +4) Гран-при Майами 8 мая – 23:30 (GMT +4) Гран-при Испании 22 мая – 17:00 (GMT +4) Гран-при Монако 29 мая – 17:00 (GMT +4) Гран-при Азербайджана 12 июня – 15:00 (GMT +4) Гран-при Канады 19 июня – 22:00 (GMT +4) Гран-при Великобритании 3 июля – 18:00 (GMT +4) Гран-при Австрии 10 июля – 17:00 (GMT +4) Гран-при Франции 24 июля – 17:00 (GMT +4) Гран-при Венгрии 31 июля – 17:00 (GMT +4) Гран-при Бельгии 28 августа – 17:00 (GMT +4) Гран-при Нидерландов 4 сентября — 17:00 (GMT +4) Гран-при Италии 11 сентября – 17:00 (GMT +4) Гран-при России 25 сентября – 15:00 (GMT +4) Гран-при Сингапура 2 октября – 16:00 (GMT +4) Гран-при Японии 9 октября – 09:00 (GMT +4) Гран-при США 23 октября – 23:00 (GMT +4) Гран-при Мексики 30 октября – 23:00 (GMT +4) Гран-При Бразилии 13 ноября– 22:00 (GMT +4) Гран-при Абу-Даби 20 ноября – 17:00 (GMT +4)

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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