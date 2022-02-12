FIA представила обновленное расписание уик-эндов "Формулы-1" в сезоне-2022
БАКУ /Trend/ - "Формула-1" опубликовала обновленное расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA).
По ее данным, первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки будут длиться 60 минут.
|Календарь "Формулы-1" на сезон-2022 и время старта гонок:
|Гран-при Бахрейна
|20 марта – 19:00 (GMT +4)
|Гран-при Саудовской Аравии
|27 марта – 21:00 (GMT +4)
|Гран-при Австралии
|10 апреля — 09:00 (GMT +4)
|Гран-при Эмилии-Романьи
|24 апреля – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Майами
|8 мая – 23:30 (GMT +4)
|Гран-при Испании
|22 мая – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Монако
|29 мая – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Азербайджана
|12 июня – 15:00 (GMT +4)
|Гран-при Канады
|19 июня – 22:00 (GMT +4)
|Гран-при Великобритании
|3 июля – 18:00 (GMT +4)
|Гран-при Австрии
|10 июля – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Франции
|24 июля – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Венгрии
|31 июля – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Бельгии
|28 августа – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Нидерландов
|4 сентября — 17:00 (GMT +4)
|Гран-при Италии
|11 сентября – 17:00 (GMT +4)
|Гран-при России
|25 сентября – 15:00 (GMT +4)
|Гран-при Сингапура
|2 октября – 16:00 (GMT +4)
|Гран-при Японии
|9 октября – 09:00 (GMT +4)
|Гран-при США
|23 октября – 23:00 (GMT +4)
|Гран-при Мексики
|30 октября – 23:00 (GMT +4)
|Гран-При Бразилии
|13 ноября– 22:00 (GMT +4)
|Гран-при Абу-Даби
|20 ноября – 17:00 (GMT +4)
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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