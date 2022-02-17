В Азербайджане завершается процесс интеграции требований Хартии качества международных перевозок во внутреннее законодательство (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается процесс интеграции требований Хартии качества международных перевозок во внутреннее законодательство сказал в интервью Trend глава Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

По его словам, применение требований Хартии качества в нашей стране внесет вклад в развитие автотранспортной отрасли и даст серьезный импульс повышению конкурентоспособности азербайджанских перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок.

Кроме того, Рзаев сказал, что ранее в Азербайджане имелся ряд недостатков, связанных с обеспечением прозрачности распространения "бланков разрешений".

"В связи с этим были предприняты необходимые меры для обеспечения полной прозрачности процесса их выдачи и обеспечения в этом процессе участия общественности. В настоящее время выдачей «бланков разрешений» занимается специальная комиссия. Она действует при Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) и включает в себя все соответствующие заинтересованные стороны - государственные органы, ассоциации и частных перевозчиков.

Основной целью можно назвать стимулирование предпринимательства в сфере автомобильных перевозок, обеспечение свободной конкуренции между перевозчиками, создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности местных перевозчиков на рынке международных перевозок и недопущение монополии. С другой стороны, мы обеспечили регулирование доступа на рынок международных автомобильных перевозок, что является полным соблюдением требований Хартии качества международных автомобильных грузовых перевозок, реализуемой в рамках многосторонней системы квот международного транспортного форума, участником которого является Азербайджан.

Хочу отметить, что совершенствование процесса выдачи «бланков разрешений» создает благоприятные условия для развития свободной конкурентной среды, повышения профессионализма перевозчиков и водителей и улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах", - сказал он.

Глава госавтослужбы заявил, что в зависимости от востребованности «бланков разрешений», они определяются как дефицитные, осободефицитные и недефицитные.

"Выдача осободефицитных «бланков разрешений» осуществляется на основании транспортной накладной международного образца (CMR) или иных подтверждающих документов, оформляемых для осуществления перевозки на основании конкретного факта. Выдача дефицитных и недефицитных «бланков разрешений» осуществляется по количеству транспортных средств перевозчиков или по их доле на местном рынке.

Распределение «бланков разрешений» на недефицитную двустороннюю/транзитную перевозку учитывает максимально возможное количество рейсов автомобилей перевозчика в указанном направлении. Предполагается, что перевозчик может выполнять максимум 3,5 рейса в Иран и Грузию, в Россию и Турцию - 2,5 рейса в месяц и 1,5 рейса в другие страны.

Распределение «бланков разрешений» вышеуказанными способами создает условия для обеспечения принципа прозрачности и справедливости", - отметил Анар Рзаев.

Он также сообщил, что при осуществлении грузоперевозок, между странами происходит обмен «бланками разрешений».

"Существует определенный лимит, потому что производится обмен «бланками разрешений» с другими странами в соответствии с установленной квотой. По этой причине, как я уже упоминал, в зависимости от спроса и количества, определяемого квотой, бланки делятся на три категории - дефицитные, недефицитные и осободефицитные.

Однако, несмотря на такое ограничение, некоторые перевозчики требуют большего числа дефицитных и осободефицитных бланков. При этом следует иметь в виду, что выдача бланков любому перевозчику сверх количества, указанного в квоте, может привести к уменьшению доли другого перевозчика, что в свою очередь приведет к правомерному недовольству перевозчика. В связи с этим некоторые перевозчики недовольны тем, что бланки распространяются не так, как им хотелось бы.

Хочу отметить, что с недовольными перевозчиками проводятся периодические встречи, и им предоставляется подробная информация о принципах распределения. За последние три месяца было проведено четыре встречи с перевозчиками численностью около 70 человек в группах, а также и индивидуально", - сказал Рзаев.

Глава транспортной службы Азербайджана отметил, что обмен данными бланками осуществляется на паритетных началах, определяемых исходя из квот, в зависимости от объема трафика между странами.

Однако, как отметил Рзаев, существуют серьезные трудности с увеличением количества бланков из/в третьи страны, что связано со стремлением этих стран защитить свой рынок международных автомобильных перевозок. Увеличение квоты на такие бланки, по мнению главы госавтослужбы, фактически приводит к сокращению доли рынка этих перевозчиков, что также относится к формам бланков из/в третью страну, выданных азербайджанской стороной.

Помимо всего этого, Анар Рзаев сказал, что в соответствии с квотой, установленной Международным транспортным форумом (МТФ), а с мая 2015 года - Хартии качества на грузоперевозки в рамках многосторонней системы квот, книжки МТФ распределяются среди стран-членов в соответствии с квотой.

"В связи с низким интересом к бланкам разрешений МТФ с российской стороны, эти разрешения, не принятые перевозчиками, были перераспределены и предложены заинтересованным перевозчикам. Кроме того, отмечу, что в предыдущие годы около 500 единиц книжек МТФ оставались неиспользованными. В результате механизма перераспределения, введенного в 2022 году, почти все разрешения были распределены между перевозчиками.

Также хочу отметить, что у подавляющего большинства перевозчиков, даже у многих крупных перевозчиков, таких знаний о правилах использования разрешений МТФ нет. Это, в свою очередь, приводит к тому, что наших перевозчиков регулярно штрафуют в странах-партнерах за использование разрешений МТФ. Мы планируем проводить тренинги по устранению таких случаев.

Кроме того, в неоднократных предупредительных письмах Секретариата МТФ говорилось, что использование книжек МТФ перевозчиками, не соответствующими требованиям Хартии качества, могут привести к ограничению квоты разрешений для Азербайджана. В связи с этим на следующем этапе будут приняты меры по подготовке перевозчиков, использующих разрешения МТФ, к соответствию требованиям Хартии качества, а распределение в следующем году будет осуществляться только среди перевозчиков, соответствующих этим требованиям. Хочу также отметить, что ряд стран уже внедрили требования Хартии качества в свое внутреннее законодательство. Этот процесс начался и в Азербайджане и близится к завершению. Применение требований Хартии качества в нашей стране внесет вклад в развитие автотранспортной отрасли и даст серьезный импульс повышению конкурентоспособности азербайджанских перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок", - подчеркнул Анар Рзаев.

Он также сообщил, что в целях дальнейшего улучшения процедуры выдачи «бланков разрешений» принимаются меры по разработке соответствующего программного обеспечения и полной автоматизации процесса.

"Эта программа будет предусматривает создание электронных кабинетов для перевозчиков, оформление обращений через этот кабинет, размещение результатов распределения в электронном кабинете. Оно также упростит доступ перевозчиков к бланкам, позволит сформировать эффективную, устойчивую и надежную систему управления и эффективное использование бланков", - добавил глава Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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