Инфраструктура МТК Север-Юг позволяет увеличить грузопоток в 1,5 раза - эксперт

БАКУ /Trend/ - В рамках действующей инфраструктуры международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг поток грузов может быть увеличен в 1,5 раза – до порядка семи миллионов тонн в год.

Об этом сказал Trend политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

По его словам, выход на такие мощности зависит от товарооборота между Азербайджаном и Россией, а также транзита российских грузов через азербайджанскую территорию в Иран и Турцию.

"На российско-азербайджанской границе грузопоток автомобильным транспортом по МТК Север-Юг в 2019 году составлял порядка 4,5-5 миллионов тонн. В рамках действующей инфраструктуры этот грузопоток может быть увеличен в 1,5 раза – до порядка семи миллионов тонн в год. В целом же мощности инфраструктуры составляют 15 миллионов тонн грузов в год", - подчеркнул Караваев.

Кроме того, он отметил, что учитывая нынешние изменения политической и экономической конъюнктуры, открываются совершенно новые возможности для развития МТК Север-Юг.

"Этот коридор для российской стороны становится одним из ключевых направлений в экспорте своих товаров, и эта тенденция будет только усиливаться", - сказал он.

Также Караваев отметил, что для увеличения грузопотока и сокращения времени простоев необходимо ускорить процессы расширения трассы, таможенных пунктов пропуска и строить новые автодороги.

"Азербайджанская сторона решает этот вопрос путем создания новой платной дороги, а российская сторона – путем модернизации трассы, начинающейся в Дагестане и продолжающейся до трассы М4 Дон (Ростов-на-Дону). Подобные работы ведутся и на кавказских дорогах. Также необходимо работать над правовой гармонизацией и сокращением числа барьеров, способствующих скоплению автотранспорта на границах", - считает эксперт.

По мнению Караваева, существует необходимость в привлечении логистических и транспортных компаний для осуществления грузоперевозок и решения возникающих вопросов.

Он заявил, что МТК Север-Юг - это не только автомобильные перевозки, но и железнодорожные, и на сегодняшний день странам необходимо работать над модернизацией железнодорожных магистралей.

"Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, в отличие от автомобильной, носят более длительный характер. Все работы по модернизации железнодорожных узлов, переездов, сигнализации, строительству мостов на участках азербайджано-российской границы планируется завершить до конца 2024 года", - сказал эксперт.