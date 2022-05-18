Представители десятков литовских компаний посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства

БАКУ /Trend/ - Представители более 20 литовских компаний посетили Бакинский морской международный торговый порт для изучения возможностей партнерства, сообщили в среду Trend в пресс-службе порта.

По данным пресс-службы, в их число вошли представители известных литовских компаний, работающих в сферах сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности.

Гости ознакомились с работой механизмов портовых терминалов, текущей и перспективной пропускной способностью порта.

Представитель делегации, советник президента Литвы Вайдас Аугустианавичюс положительно оценил инициативы Бакинского порта в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и содействия созданию экономики замкнутого цикла в регионе.