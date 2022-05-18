...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Представители десятков литовских компаний посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства

Транспорт Материалы 18 мая 2022 15:32
Представители десятков литовских компаний посетили Бакинский порт для изучения возможностей партнерства

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Представители более 20 литовских компаний посетили Бакинский морской международный торговый порт для изучения возможностей партнерства, сообщили в среду Trend в пресс-службе порта.

По данным пресс-службы, в их число вошли представители известных литовских компаний, работающих в сферах сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности.

Гости ознакомились с работой механизмов портовых терминалов, текущей и перспективной пропускной способностью порта.

Представитель делегации, советник президента Литвы Вайдас Аугустианавичюс положительно оценил инициативы Бакинского порта в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и содействия созданию экономики замкнутого цикла в регионе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости