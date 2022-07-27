Казахстан и Грузия обсудили вопросы транспортно-логистического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы транспортно-логистического взаимодействия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.

Как отмечалось в ходе встречи, Казахстан предлагает рассматривать свой рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между государствами региона.

В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии.

Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в развитии двустороннего взаимодействия и расширении отношений с Казахстаном во всех сферах.

"Товарооборот между нашими странами растет. За первое полугодие он вырос на 150 процентов. Конечно, у нас есть большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу", - сказал премьер.