Азербайджан и Казахстан нацелены на укрепление транспортных связей

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан нацелены на укрепление транспортно-логистических связей.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

По его словам, основная задача, стоящая перед Казахстаном и Азербайджаном, состоит в увеличении взаимного товарооборота.

"За последние пять лет товарооборот между двумя странами многократно вырос. На фоне военных действий между Украиной и Россией растет роль транзита грузов как через Азербайджан, так и Казахстан. В связи с этим мы на первом заседании азербайджано-казахстанского делового совета заключили соответствующие меморандумы с транспортно-логистическими компаниями наших стран. В рамках этих работ планируется также обеспечить синергию портов Актау и Баку", - сказал Еренов.

Кроме того, по словам председателя правления, видится потенциал развития отношений в области строительства, в том числе производстве стройматериалов, в энергетике и некоторых других сферах.

"Мы также хотим вывести азербайджанский бизнес на надежных партнеров в Казахстане и провести аналогичную работу в Азербайджане", - добавил он.