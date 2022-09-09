Иран призывает к созданию секретариата коридора Север-Юг - Рустам Гасеми

БАКУ /Trend/ - Иран призывает к созданию секретариата коридора Север-Юг.

Об этом сказал в пятницу министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, сообщает Trend.

"Наши страны смогут достичь соглашения о развитии транспортного потенциала, который будет выгоден всем трём сторонам. Достигнутые к сегодняшнему дню соглашения можно назвать особым событием, так как впереди у нас большой объем работы. Иран готов принять незамедлительные меры для достижения развития коридора Север-Юг. Наши страны играют ключевую роль в регионе. Странами ведутся работы по диверсификации транспортных коридоров, мы работаем над устранением барьеров, а также используем электронные системы, что упрощает деятельность. Необходимо упростить выдачу виз, не связанных с процессом транзита грузов. Несомненно, мы видим необходимость создания секретариата коридора Север-Юг, соединения железных дорог всех трех стран", - сказал он.