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Компания Silk Way West Airlines представила видеоролик о своей деятельности (ВИДЕО)

Транспорт Материалы 4 октября 2023 17:06 (UTC +04:00)
Компания Silk Way West Airlines представила видеоролик о своей деятельности (ВИДЕО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания в Каспийском и Центральноазиатском регионе, представила видеоролик о своей деятельности.

Как отмечается в видеоматериале, основанная в 2012 году в Азербайджане, в самом сердце Шелкового пути, авиакомпания Silk Way West Airlines каждый месяц выполняет сотни рейсов по всему миру.

За последние годы Silk Way West Airlines подписала с Boeing стратегическое соглашение о расширении флота на приобретение пяти новых грузовых самолетов Boeing 777F и двух современных грузовых самолетов 777-8.

Компания Silk Way West Airlines, выполняющая рейсы по многим направлениям по всему миру, также договорилась о покупке двух грузовых самолетов A350 с Airbus в 2022 году. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн. Ее растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, Центральной и Восточной Азии и Америке.

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