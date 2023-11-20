«ASG Helicopter Services» и «Exclases Group» подписали меморандум о приобретении трех вертолетов нового поколения компании «Leonardo» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 13 по 17 ноября 2023-го года в Объединенных Арабских Эмиратах проходила выставка “Dubai Air Show 2023”. В период прохождения выставки, 14.11.2023 года, были обсуждены стратегические направления и перспективные планы сотрудничества по приобретению вертолетов нового поколения между группой авиационных компаний Азербайджанской Республики «Aviation Services Group» (ASG) и итальянским производителем вертолетов компанией «Leonardo».

По итогам переговоров между ООО «ASG Helicopter Services» и представителем компании «Leonardo» по Каспийскому региону компанией «Exclases Group» был подписан меморандум о приобретении 3 (трех) современных вертолетов нового поколения типа «Agusta Westland 189» производства компании «Leonardo». Согласно достигнутому между сторонами соглашению, в течение последующих 2 (двух) лет предполагается покупка 2 (двух) воздушных суден типа AW 189, оснащенных самым современным оборудованием, соответствующим международным авиационным стандартам и требованиям безопасности полетов, а затем дополнительно 1 (одного) воздушного судна того же типа.

Подписание меморандума было осуществлено генеральным директором ООО «ASG Helicopter Services» Азером Султановым и исполнительным директором компании «Exclases» Паулем Плошанским. На торжественной церемонии присутствовали президент Группы компаний «ASG» Теймур Мамедов, старший вице-президент по продажам компании «Leonardo» в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Андреа Миртето, представитель компании “Leonardo” по Каспийскому региону, директор по продажам компании «Exclases Group» по Азербайджану и Грузии Фуад Шабанов и другие официальные лица.

Новые воздушные суда, которые будут поставлены в соответствии с соглашением, будут способствовать расширению парка воздушных судов компании ООО «ASG Helicopter Services», качеству авиационных услуг, предоставляемых компанией нефтяным компаниям, действующим в Азербайджанской Республике и бассейне Каспийского моря, а также повышению уровня безопасности пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Компания ООО «ASG Helicopter Services» на протяжении 15 лет является важным и самым современным авиационным предприятием в сфере вертолетных услуг в Каспийском регионе. В парке воздушных судов компании используются американские вертолеты «Sikorsky S92», итальянские «AW139» и «AW109», французские «Airbus Helicopters AS-332L1», российские вертолеты «Mи». Основным видом деятельности авиакомпании является перевозка, пассажиров и грузов на нефтяные платформы, расположенные в Каспийском море. В то же время компания осуществляет различные услуги и операции в области вертолетных услуг, включая поисково-спасательные операции, медицинскую эвакуацию, съемку c воздуха, индивидуальные туристические поездки, перевозку на внешней подвеске, и т. д. Компания имеет сертификат на перевозку опасных грузов.

В то же время на основании сертификата организация Part 145, выданного EASA (Европейское агентство гражданской авиации), ООО «ASG Helicopter Services» обеспечивает полное техническое обслуживание всех воздушных судов, находящихся в его парке, с 2021 года является обладателем сертификата авторизованного сервисного центра (Authorization Service Center), присвоенный производителем вертолетов компанией «Leonardo».