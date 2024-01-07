Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тысяч пассажиров

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев за последние 10 дней было обслужено около 160 тысяч пассажиров, что на 34,7 % превышает результаты за аналогичный период прошлого года, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

За аналогичный период 2022-2023 годов этот показатель составил 118 тысяч пассажиров.

В период с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года все службы аэропорта работали в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную работу и не допуская ни одной задержки в зоне ответственности аэропорта.

За этот период наиболее загруженным днем стало 30 декабря 2023. В этот день в бакинском аэропорту было обслужено 21 596 пассажиров, а авиакомпаниями было выполнено 167 рейсов.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в целом в праздничные дни 35 авиакомпаний осуществляли полеты по 72 направлениям. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Нахчиван, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Анкара, Санкт-Петербург, Доха.