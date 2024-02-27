В Бакинском порту начнется строительство нового контейнерного терминала

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БММТП) будет расширять деятельность через увеличение перевалки контейнерных грузов, сообщает во вторник Trend.

"Во второй половине 2024 года в Бакинском порту начнется строительство контейнерного терминала, который будет задействован и для контейнерных перевозок между Бакинским портом и портами Грузии", - сказал начальник управления стратегического планирования и развития ЗАО Худаяр Гасанлы на региональном мероприятии в Грузии в связи со Средним коридором".

По его словам, эти шаги связаны с развитием международного транспортного маршрута "Средний коридор".

"Для развития Среднего коридора мы должны усовершенствовать инфраструктурные объекты. Будут увеличиваться наши возможности по контейнерным перевозкам. Ведь если инфраструктуры недостаточно, то цифровизация и другие улучшения не помогут привлечь больше грузов из Китая", - сказал Гасанлы.

Отметим, что в настоящее время БММТП может принять 15 миллионов тонн грузов в год, включая 100 тысяч TEU контейнеров.

После завершения второго этапа расширения порта он будет способен осуществлять перевалку до 25 миллионов тонн грузов в год, включая 500 тысяч TEU контейнеров.

Напомним, что Средний коридор функционирует с февраля 2014 года, и его основными и активными участниками являются транспортные структуры Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Также в проекте участвуют Украина, Румыния и Польша, и коридор с единым тарифом перевозит грузы из Китая в Европу и обратно.

В 2023 году по Среднему коридору было транспортировано 2,75 миллиона тонн грузов, что на 86 процентов больше показателя 2022 года.