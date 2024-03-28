БАКУ/Trend// - Стартовал процесс приватизации АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП, Дагестан) на основании подписанного 19 марта Указа Президента РФ о развитии проекта "Север-Юг", сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.

Данным указом Президента РФ, создается акционерное общество (АО) "Север-Юг" с первоначальным капиталом 5,6 миллиарда рублей, и первый этап его функционирования - передача тем же указом на баланс АО "Север-Юг" 100 процентов акций Махачкалинского порта рыночной стоимостью 1,25 миллиарда рублей.

"Инвестор в ММТП будет определен в течение четырех месяцев правительством РФ. И когда этот инвестор внесет вклад в Махачкалинский порт, то его доля в УК акционерного общества "Север-Юг" в течение пяти лет достигнет 51 процент, а правительства РФ - 49 процентов", - следует из указа.

СМИ России сегодня называют в числе основных претендентов на ММТП сенатора Сулеймана Керимова.

Примечательно, что с октября 2023 года оператором международного транспортного коридора "Север-Юг" является крупнейший российский банк ВТБ, но в 2023 году его руководитель Андрей Костин говорил, что банк вряд ли займется новыми инвестициями, а курирует лишь текущие расходы.

Отметим, что ММТП - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, он принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м.

Порт включает комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).

По итогам 2023 года ММТП увеличил перевалку грузов на 5,9 процента по сравнению с 2022 годом - до 2,939 миллиона тонн.

Замгендиректора порта Хаджи-Мурад Абашилов в марте сообщал российским СМИ, что в 2024 году планирует увеличить перевалку грузов в порту на 5-10 процентов за счет перевалки зерна и стройматериалов.

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