Средний коридор — наиболее выгодный маршрут для транспортировки "зелёного" аммиака из Казахстана в Европу — директор по инвестициям Hyrasia One (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Средний коридор — наиболее выгодный маршрут для транспортировки зелёного аммиака из Казахстана на европейский рынок, сказала в эксклюзивном интервью Trend Айнур Тумышева, директор по инвестициям проекта Hyrasia One, региональный представитель SVEVIND Energy в Казахстане.

Тумышева пояснила, что проект Hyrasia One, который реализуется немецкой компанией SVEVIND Energy Group в Мангистауской области Казахстана, нацелен на строительство завода по производству зелёного водорода.

“Мы работаем над проектом Hyrasia One уже три года. Хотя мы все еще находимся на ранних стадиях, мы добились значительного прогресса. Мы завершили предпроектные исследования с консалтинговой компанией Genesis, начали экологическую и социальную экспертизы и находимся в процессе получения необходимых разрешений и ресурсов”, — сказала она.

Директор по инвестициям отметила, что Hyrasia One - зелёный проект, и его разработчики обязуются придерживаться международных экологических стандартов, в том числе установленных Всемирным банком (ВБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Она отметила, что в рамках экологической и социальной оценки воздействия, которая сейчас проводится, учитываются такие аспекты, как биоразнообразие, использование водных ресурсов, археологические исследования и миграция птиц и летучих мышей. Все эти аспекты важны для того, чтобы проект соответствовал самым высоким экологическим стандартам.

“Мы стремимся минимизировать экологическое воздействие на всех этапах — от строительства до эксплуатации проекта. Это важно не только для привлечения финансирования, но и для выполнения наших обязательств по развитию зелёной энергетики”, — объяснила Тумышева.

В рамках проекта Hyrasia One также ведутся работы по логистике транспортировки зелёного аммиака. Директор отметила, что конечный продукт — зелёный водород — будет преобразован в аммиак для облегчения транспортировки.

“Зелёный аммиак — это энергетический носитель, который мы используем для долгосрочной транспортировки. Мы провели всестороннюю оценку логистики с нашим партнёром Deutsche Bahn, исследуя существующие инфраструктурные коридоры, связывающие Казахстан с Европой и Азией”, — сказала она.

По словам Тумышевой, наиболее благоприятным маршрутом для транспортировки зеленого аммиака в Европу является Средний коридор, который пересекает Каспийское море и проходит через Азербайджан.

“Мы оценили техническую возможность использования Среднего коридора для транспортировки зеленого аммиака и пришли к выводу, что это вполне жизнеспособный маршрут. Все будет зависеть от заключения долгосрочных контрактов с покупателями в Европе на условиях «бери или плати». Если спрос будет в Европе, то, скорее всего, аммиак пойдет через Азербайджан”, — заявила Тумышева.

Она также подчеркнула, что успех проекта будет зависеть от заключения надежных соглашений с европейскими покупателями, чтобы обеспечить стабильный спрос на зелёный аммиак, что оправдает инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Тумышева отметила, что приверженность Казахстана возобновляемой энергетике является важным элементом проекта Hyrasia One. Страна поставила амбициозные цели по снижению углеродных выбросов в рамках своих обязательств по Парижскому соглашению. Казахстан стремится достичь нулевых выбросов углерода к 2060 году и активно развивает проекты в области возобновляемых источников энергии, особенно в области ветровой и солнечной энергетики.

“На данный момент источники возобновляемой энергии составляют около 6,5% от общего объёма энергии в национальной сети Казахстана, и правительство нацелено увеличить этот показатель до 15% к 2030 году. Казахстан обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергетики, особенно в области ветра и солнца. Географические условия страны идеально подходят для производства возобновляемой энергии в больших объёмах”, — сказала она.

По словам Тумышевой, Казахстан имеет все шансы стать региональным хабом не только для зелёного водорода, но и для зелёной электроэнергии. Она напомнила о недавнем соглашении между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о возможном создании электрической линии передачи для транспортировки зелёной энергии в ЕС.

“Как Казахстан, так и Узбекистан обладают отличными ветровыми ресурсами, и мы проводим измерения этих ресурсов уже два года. Эти условия могут сделать регион важным игроком на мировом рынке возобновляемой энергетики”, — добавила она.

Тумышева также затронула более широкий потенциал для развития проектов в области возобновляемой энергетики в регионе. Она упомянула, что SVEVIND Energy уже реализовал масштабный проект в Арктической части Швеции - крупнейший в Европе наземный ветропарк. Однако проект Hyrasia One в Казахстане на данный момент является единственным зелёным энергетическим проектом SVEVIND за пределами Европы.

“Учитывая отличные условия для ветровой и солнечной энергии в Казахстане и соседних странах, существует огромный потенциал для будущих проектов в области возобновляемой энергетики, не только в Казахстане, но и в соседних странах”, — сказала она.

Несмотря на долгосрочный потенциал дальнейшего расширения в регионе, Тумышева подчеркнула, что непосредственное внимание SVEVIND по-прежнему сосредоточено на проекте Hyrasia One.

“Пока Hyrasia One - единственный крупный проект, который мы развиваем в этом регионе, но очевидно, что существует значительный потенциал для будущих инвестиций в возобновляемые источники энергии по всей Центральной Азии”, — сказала она.