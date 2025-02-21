Последний участок ж/д линии между Азербайджаном и Ираном будет введен в эксплуатацию до конца сентября - иранский парламентарий (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Транспортный сектор между Ираном и Азербайджаном будет способствовать развитию двух стран и регионов.

Об этом в интервью Trend сказал глава парламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судейф Бадри.

"Между Ираном и Азербайджаном существует множество общих связей и партнерских отношений во многих сферах. В последнее время наблюдается рост числа поездок между двумя странами, что может способствовать дальнейшему укреплению связей. Развитие и укрепление торговых и экономических связей между этими соседними государствами может внести свой положительный вклад в развитие региона”, - сказал он.

Бадри подчеркнул, что одним из ключевых направлений для расширения транспортного сообщения между Азербайджаном и Ираном является железнодорожное сообщение. В настоящее время строится железная дорога, которая соединит юг Ирана с провинцией Ардебиль на северо-западе страны. Ожидается, что последний участок железнодорожной линии Ардебиль-Мияна будет введен в эксплуатацию до конца сентября текущего года. Особое внимание уделяется разработке этой железнодорожной линии до Парсабада. Этот маршрут также может быть интегрирован в сеть азербайджанских железных дорог.

Кроме того, в провинции Гилан на севере Ирана планируется строительство железнодорожной линии Решт-Астара, которая будет возведена при сотрудничестве Ирана и России. Эта линия является частью более широких планов по диверсификации международного транспортного коридора Север-Юг, включая два направления через западную часть Каспийского моря на территории Ирана. Одно из них — железнодорожная линия Решт-Астара, другое — Ардебиль-Парсабад.

"Эти железнодорожные линии могут значительно повысить объем товарооборота и грузоперевозок между двумя странами. Грузоперевозки и транзит являются одними из самых прибыльных секторов в мире.

В далеком прошлом в этом регионе существовал маршрут Шелкового пути, который сегодня реализуется с использованием новых средств, включая железную дорогу. Железнодорожная линия Ардебиль-Парсабад остается в центре внимания правительства Ирана, и уже проведены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о строительстве этой линии с привлечением инвестиций в различных формах. Протяженность железнодорожной линии составит около 250 километров", - сказал он.

Глава парламентской группы добавил, что одна из этих железнодорожных линий соединит Астару на юге с портом Бандар-Аббас в провинции Ормузган, а Парсабад на юго-западе — с портом Имам Хомейни в провинции Хузистан. Эти линии смогут соединить Персидский залив с Кавказом и Восточной Европой. Иран считает ключевым партнером в этом проекте Азербайджан. Подготовлена карта железнодорожной линии Ардебиль-Парсабад. Осталось только выбрать компанию-подрядчика

По его словам, уже ведутся переговоры с несколькими зарубежными и местными компаниями по предоставлению финансовых средств для строительства железнодорожной линии. Министерство дорог и городского развития Ирана и Организация по планированию и бюджету Ирана активно обсуждают этот проект. Предварительные оценки стоимости строительства линии составляют около 200 триллионов риалов (примерно 348 миллионов долларов).

В заключение Бадри отметил, что для увеличения объемов обмена электроэнергией между Ираном и Азербайджаном созданы благоприятные условия. В иранской провинции Ардебиль имеются возможности для импорта и экспорта электроэнергии, и электрическая сеть этой провинции подключена к общей сети Ирана.

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