Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора - китайский эксперт

ПЕКИН/Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам в Пекине младший научный сотрудник департамента американских исследований Китайского института международных исследований Кан Цзе.

"Азербайджан играет ведущую роль в реализации Среднего коридора. Я посещал Бакинский порт и был впечатлен уровнем модернизации и его возможностями в сфере цифровой логистической цепочки", - отметил он.

По его словам, на фоне глобальной торговой войны у Китая и Азербайджана будет всё больше возможностей для расширения сотрудничества в рамках развития Среднего коридора.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.