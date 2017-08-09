Таджикские военные проведут учения на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном

9 августа 2017 10:19 (UTC+04:00)

Крупномасштабные учения Согдийского гарнизона Минобороны Таджикистана пройдут во второй половине месяца на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Фаридун Махмадализода, передает КНИА «Кабар».

По его словам, будут отработаны вопросы организации территориальной обороны, повышения квалификации резервистов национальной армии, а также вопросы взаимодействия войск Согдийского гарнизона и силовых структур области в ликвидации, прорвавшейся в регион группы террористов.

Число военнослужащих и резервистов, которые примут участие в учениях, пока неизвестно, но учения будут крупномасштабными, сказал Махмадализода.

Вчера жители Шахристанского района сообщили о переброске с юга республики на север военнослужащих и военной техники, пишет радио «Свобода».

Тем временем, по сообщения российских СМИ, накануне военнослужащие дислоцированной в Таджикистане российской военной базы, были подняты по тревоге и совершили 40-километровый марш, после чего уничтожили условное бандформирование в окрестностях Душанбе.

Azernews Newspaper
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