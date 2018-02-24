Задержан бывший генпрокурор Узбекистана

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, сообщает газета.уз.

23 февраля Рашитжон Кадиров задержан в порядке статьи 221 (основания задержания) Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Рашитжон Кадиров руководил Генпрокуратурой в 2000—2015 годах, затем он был избран судьей Конституционного суда (2015−2017).

В настоящее время ведется следствие.

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