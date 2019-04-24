Катарская делегация посетила Кыргызстан

24 апреля 2019 14:40 (UTC+04:00)

Кыргызстан с двухдневным визитом посетила делегация из Государства Катар, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

В делегацию вошли представитель Инвестиционного управления Катара (QIA) Шейх Абдул Азиз бин Али Аль Тани, начальник департамента по надзору за исламскими банками Центрального банка Государства Катар Салем Али Аль-Кувари и др.

В ходе визита представитель Инвестиционного управления Катара (QIA) Шейх Абдул Азиз бин Али Аль Тани провел встречу с директором Агентства по защите и продвижении инвестиций КР Шумкаром Адылбек уулу. На встрече были обсуждены инвестиционные возможности Кыргызстана.

Между тем, начальник департамента по надзору за исламскими банками Центрального банка Государства Катар обсудил с председателем Национального банка Кыргызстана Толкунбеком Абдыгуловым пути развития отношений между двумя странами в банковском секторе, а также установления сотрудничества и обмена опытом между Центробанками КР и Катара.

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