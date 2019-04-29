В Бишкеке пройдет автопарад отечественных производителей и тест-драйв кыргызского трактора

29 апреля 2019 09:19 (UTC+04:00)

В честь предстоящих майских праздников в Бишкеке будет проведен очередной ежегодный «Автопарад отечественных производителей Кыргызской Республики», передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По данным организаторов, 1 мая около 30-40 автомобилей разных производителей дружной колонной проедут по улицам города с яркой символикой мероприятия. Автотранспорт будет украшен флагами, макетами выпускаемой продукции предприятий, баннерами.

«Время сбора транспорта и построение колонны с 09:00 по ул.Шопокова (между пр.Чуй и ул.Фрунзе). Маршрут пройдет по центральным улицам: Абдрахманова, Байтик баатыра, Южная магистраль, Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Курманжан датки (бывшая Алматинская), пр.Чуй», - уточняют в Ассоциации отечественных производителей.

Конечной остановкой автопарада станет изначальная точка отправки у площади Победы. Действие мероприятия рассчитано на полтора часа с 11:00 до 12:30.

«Хотим отметить, что данное мероприятие стало ежегодным, став значимым событием в социально-культурной жизни горожан и гостей нашей столицы. Анонс парада был заранее размещен в социальной сети Facebook в специальной группе поддержки отечественных производителей «Покупай кыргызское», и к нему уже выразили желание присоединиться сотни граждан страны», - добавили организаторы.

По окончанию мероприятия горожане смогут напрямую пообщаться с производителями, задать интересующие вопросы, сфотографироваться на память, а также принять участие в уникальном тест-драйве первого отечественного трактора «Топоз», продегустировать продукты местного производства.

Основная цель мероприятия - привлечение общественности к проблемам производителей, повышение уровня осведомленности населения и гостей Кыргызстана о местных компаниях и выпускаемой ими продукции, воспитание патриотичности у граждан, укрепление морального духа и осознание необходимости выбора собственных товаров и услуг, укрепление имиджа и лояльного отношения к отечественным брендам.

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