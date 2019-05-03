В Бишкеке продолжается мероприятие, приуроченное к 25-летию образования Ассамблеи народа Кыргызстана

В ходе второй сессии ассамблеи народа Кыргызстана был решен ряд важных вопросов, связанных с внесением изменений в устав Ассамблеи. Кроме того, были зачитаны отчетные доклады, а также выступили делегаты Курултая, передает Trend со ссылкой на Агентсво Kabar.kg

Помимо этого, в ходе мероприятия выступили представители Жогорку Кенеша.

«От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики хотелось бы поздравить всех с 25-летием со дня образования Ассамблеи народа Кыргызстана. Отрадно, что отмечая юбилей АНК, мы участвуем в курултае «Мы кыргызстанцы». Само название говорит за себя – Кыргызстан является родиной для каждого, кто здесь проживает и работает. Мы не делим людей на национальности, празднуем все праздники, радуемся успехам соотечественников. Следует помнить, что у нас у всех общая судьба и общее настоящее», - выступил с вступительной речью руководитель аппарата Жогорку Кенеша Самат Ибраев.

Помимо этого, в ходе мероприятия были награждены представители различных диаспор и активные участники Ассамблеи ценными призами и грамотами.

«От имени правительства Кыргызской Республики хочется всех собравшихся сердечно поздравить с 25-летним юбилеем АНК. В 90-ых годах, когда Кыргызстан обрел независимость, начали образовываться общественно-культурные объединения проживавших в республики этносов. В 1994 году на первом общенациональном курултае в целях укрепления единства народов и межэтнического согласия была принята декларация «Единство. Мир. Согласие» и утвержден устав Ассамблеи. АНК за все это время доказала свою незаменимую роль. Ассамблея за 25 лет активно участвует в жизни общества», - отметила вице-премьер министр КР Алтынай Омурбекова.

Стоит напомнить, что ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Ассамблея народа Кыргызстана является той силой, которая приумножает ценности народного единства, сохраняя их для будущего поколения.

«В период, когда советские законы уже потеряли свою силу, а новые нормы поведения еще не были внедрены в общество, Ассамблея народа Кыргызстана достойно несла свою миссию, внося неоценимый вклад в дело сохранения единства и согласия в народе.

Наше единство мы доказали еще раз в начале 90-х годов на фоне развала Советского Союза и всего социалистического блока. Все мы помним, какие печальные события произошли в ряде постсоциалистических стран в те годы. Те события стали уроком в истории не только для них, но и для нас», сказал президент Кыргызстана.

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