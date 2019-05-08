Кыргызстан возьмет кредит у Саудовского фонда развития для развития систем водоснабжения в селах

8 мая 2019 09:37 (UTC+04:00)

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша рассмотрел проект Кредитного соглашения между правительством КР и Саудовским фондом развития относительно проекта «Развития систем водоснабжения и санитарии в сельских районах», передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Перед депутатами выступил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР Бактыбек Абдиев.

Саудовский фонд развития предоставляет кредитные средства на сумму 112,5 млн. саудовских реалов (эквивалентно 30,0 млн. долл. США) на 25 лет, включая 5 летний льготный период с процентной ставкой 1% годовых. Данные средства направляются на финансирование части проекта «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях» общей стоимостью 60,0 млн. долларов, из которых 20 млн. долларов кредитные средства Исламского банка развития и 10,0 млн. долларов вклад правительства КР.

По предложению депутата Данияра Толонова Комитет одобрил проект Кредитного соглашения.

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