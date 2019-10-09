В Узбекистане создадут самую крупную в ЦА кинопроизводственную базу

9 октября 2019 12:20 (UTC+04:00)

Национальное агентство Узбекистана "Узбеккино" приступило к созданию самой крупной кинопроизводственной базы в Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

В столице Дании - Копенгагене - проведены переговоры между руководителями "Узбеккино" и датской компании Danmon grouр о реализации крупного проекта по комплексному переоснащению технологической базы и его подразделений кинооборудованием, технологическими системами и мультимедийной продукцией кинопроизводства.

Стороны также обсудили вопросы поставки съемочного оборудования, оборудования для постпродакшн, производства документальных и мультипликационных фильмов. Обозначены сроки реализации проекта в 2020-2021 годах.

Одновременно с модернизацией кинооборудования пройдет и масштабная реконструкция производственной территории киностудии "Узбекфильм": полностью обновят кинооборудование, киностудии хроникальных и документальных фильмов, студии мультипликационных фильмов и республиканского кинофонда.

Благодаря новому оборудованию "Узбеккино" сможет провести оцифровку и реставрацию кинолент, хранящихся в архивных фондах как в стране, так и за рубежом.

Напомним, в Узбекистане в 2020 году стартуют съемки исторического телесериала "Султана" с бюджетов 20 миллионов долларов. Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан подписал 22 проекта с Японией на $4,7 млрд
Бизнес 12:21
Уменьшилось число поездок узбекистанцев за рубеж
Туризм 12:13
ВБ прогнозирует рост экономики Узбекистана на 5,5% в 2019 году
Бизнес 11:18
Ведется подготовка к визиту президента Узбекистана в Азербайджан
Бизнес 10:23
Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС в следующем году
Бизнес 8 октября 19:59
Узбекистан увеличит экспорт текстиля до $8 млрд
Бизнес 8 октября 16:54
Лента новостей
Туристические компании представляют Азербайджан на выставке Pakistan Travel Mart
Туризм 13:48
PASHA Bank подписал соглашение о государственно-частном партнерстве
ИКТ 13:31
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии (ФОТО)
Политика 13:11
Казахстан поднял позиции в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности
Бизнес 13:10
Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit
Бизнес 13:04
В южной провинции Турции будет построен метрополитен
Турция 13:04
Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
Политика 13:04
338 человек получили гражданство Азербайджана
Политика 12:59
Увеличился товарооборот между Турцией и Беларусью
Турция 12:57