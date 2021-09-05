Главы государств Центральной Азии приняли Совместное заявление по итогам Консультативной встречи в Авазе

6 августа 2021 года на туркменском побережье Каспия успешно прошла очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Параллельно с данным мероприятием, на платформе вышеназванного Форума был проведен Диалог женщин стран Центральной Азии, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Главы государств по итогам переговоров приняли Совместное Заявление по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. По итогам Диалога женщин была принята Декларация Диалога женщин стран Центральной Азии.

Совместное Заявление по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Декларация Диалога женщин стран Центральной Азии были признаны в качестве документа 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованы на официальных языках ООН и распространены среди стран-членов, что является ясным подтверждением значимости центральноазиатской платформы для продвижения регионального развития.