БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан планируют подписать союзнический договор, сообщает Trend во вторник со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно проекту документа, союзнические отношения между Казахстаном и Узбекистаном строятся на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств.

В случае возможной агрессии против одной из стран участники договора обязуются проводить консультации - как двусторонние, так и в рамках международных организаций, членами которых они являются. Кроме того, и Казахстан, и Узбекистан соглашаются, согласно проекту договора, не становиться частью какого-либо альянса или блока, а также воздерживаться от участия в любых действиях, направленных против другой стороны.

Проект договора предусматривает расширение сотрудничества в военной, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, в дополнение к областям гражданской обороны и энергетики.