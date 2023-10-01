Ташкент и Берлин обсудили перспективы многопланового сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, в рамках своего участия в первом саммите "Центральная Азия – Германия" в Берлине, провел переговоры с канцлером Федеративной Республики Германия, Олафом Шольцем, передает Trend.

На встрече обсуждались актуальные аспекты двусторонних отношений и дальнейшего сотрудничества между Узбекистаном и Германией. Особое внимание было уделено расширению деловых партнёрств и углублению сотрудничества в таких сферах, как экономика, инвестиции, транспорт и энергетика.

Отмечается, что официальный визит главы Узбекистана в Берлин в мае этого года существенно усилил двусторонние отношения. За последние годы объем торговли и промышленного сотрудничества между двуми странами увеличился в два раза. В Узбекистане успешно работают крупные немецкие компании, такие как "Volkswagen", "MAN", "CLAAS", "Siemens", "Linde", "Aurubis", "Henkel", "Knauf", "Papenburg", "Deutsche Kabel" и многие другие.