Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation планирует поставить боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, передает Trend со ссылкой на источники.

Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения.

Как сообщается, перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, кажется гораздо более отдаленной.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции. В Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.