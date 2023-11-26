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Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

Центральная Азия Материалы 26 ноября 2023 21:54 (UTC +04:00)
Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation планирует поставить боевые самолеты Rafale Узбекистану и Казахстану, передает Trend со ссылкой на источники.

Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения.

Как сообщается, перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, кажется гораздо более отдаленной.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции. В Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.

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