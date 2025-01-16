БАКУ/ Trend/ - Венгрия планирует начать таможенное сотрудничество с Кыргызстаном и Узбекистаном в текущем году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель начальника отдела международных отношений Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Жужа Кечкеш (Zsuzsa Kecskes) в ходе Х заседания глав таможенных служб стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"У нас заключены соглашения о таможенном сотрудничестве с Кыргызстаном, которые были подписаны в прошлом году, и их реализация запланирована на этот год. Аналогично, два года назад мы подписали соглашение о таможенном сотрудничестве с Узбекистаном, и мы планируем начать сотрудничество в этом году", - подчеркнула она.