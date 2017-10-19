Два новых спутника появятся у Казахстана в 2018 году

19 октября 2017 11:42 (UTC+04:00)

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин в рамках Международного форума «Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы 2017» рассказал о системе работы космической системы KazSat, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что одним из направлений деятельности в космической отрасли является развитие и расширение использования орбитальной группировки космических аппаратов Казахстана.

«Сейчас как вы знаете, четыре аппарата работают в штатном режиме. В начале следующего года орбитальная группировка должна пополниться еще двумя спутниками. Космическая система KazSat состоит из двух спутников связи KazSat-2 и KazSat-3. В настоящее время через наши спутники работают порядка 7,5 земных станций спутниковой связи, обеспечены потребности 16 операторов спутниковой связи и организаций Казахстана», - сказал вице-министр.

По его словам, на данный момент через спутник KazSat-3 сервис получают более 1 млн абонентов Отау ТВ.

«Проводится работа по плановой замене спутников с момента завершения их сроков активного существования, планируем к 2023 году создать и запустить спутник KazSat-2Р для плановой замены спутника KazSat-2», - отметил Нургожин.

Он подчеркнул, что с 2016 года штатной эксплуатации системы государственным органам были переданы данные с более чем 23 млн кв км.

«В целом архив нашей системы ДЗЗ составляет более 400 миллионов кв километров. Для эффективного использования результатов космического мониторинга создаются соответствующие геопорталы, геосервисы для основных наших потребителей, как Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики и других министерств, а также местных исполнительных органов», - сказал Нургужин.

Он также сообщил, что в настоящее время космическая система научно-технологического назначения находится на завершающей стадии и состоит из двух спутников.

Azernews Newspaper
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